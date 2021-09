In programma ci sono lezioni (dai 7 anni in su) di: pianoforte, violino, violoncello , chitarra acustica ed elettrica, basso, canto, saxofono, batteria, tromba, flauto traverso, fisarmonica

Sono aperte le iscrizioni alla scuola comunale di musica di Bagnacavallo, gestita dall’associazione Doremi, per il nuovo anno scolastico 2021-2022. In programma ci sono lezioni (dai 7 anni in su) di: pianoforte, violino, violoncello , chitarra acustica ed elettrica, basso, canto, saxofono, batteria, tromba, flauto traverso, fisarmonica. Vengono inoltre proposte propedeutica per bambine e bambini dai 4 ai 6 anni, musica d’insieme, band, orchestra. I corsi inizieranno in ottobre con calendario da concordare con il corpo docente al momento dell’iscrizione. Le lezioni si terranno nella nuova sede di via Togliatti 2 a Bagnacavallo.