Aperte le iscrizioni alla scuola di musica di Bagnacavallo

Sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2020/2021 alla scuola comunale di musica Doremi di Bagnacavallo, con i primi corsi in partenza a ottobre nel rispetto delle regole anti-Covid. Per quanto riguarda bambini e ragazzi, sono previsti corsi di basso elettrico, chitarra, batteria, percussioni, canto individuale, fisarmonica, flauto traverso, pianoforte, violino, violoncello, tromba, clarinetto, canto corale e propedeutica. Saranno poi proposti numerosi corsi anche per gli adulti: basso elettrico, chitarra, batteria, percussioni, canto individuale, fisarmonica, flauto traverso, pianoforte, violino, viola, violoncello, contrabbasso, tromba, trombone, saxofono e clarinetto.

È possibile scegliere il corso intero (una lezione settimanale di 60 minuti) oppure i corsi medio (45 minuti) o mini (30 minuti). Per tutti i corsi sono previste una quota di iscrizione annuale e una quota di frequenza mensile. È inoltre possibile usufruire di riduzioni se ci si iscrive a più corsi o se ci sono più iscritti facenti parte dello stesso nucleo familiare. Oltre all’ordinaria attività didattica, la scuola comunale di musica propone durante l’anno laboratori e progetti, come Orchestr’Insieme, che consente agli allievi dei corsi strumentali e vocali di fare un’esperienza di musica d’insieme con diversi obiettivi, tra cui imparare a suonare con gli altri, seguire il gesto del direttore e comprendere un nuovo linguaggio codificato specifico, la notazione.