Aperte le iscrizioni alla scuola di musica 'Ricci' di Massa Lombarda

Corsi di musica classica e moderna, laboratori di musica, lezioni e attività per bambini alla scuola di musica “Antonio Ricci” di Massa Lombarda. L’anno scolastico 2021-2022 prende il via lunedì 13 settembre, ma c’è ancora tempo per iscriversi ai diversi corsi previsti per imparare a suonare uno strumento classico o moderno. Le lezioni di prova sono gratuite ed è possibile iscriversi in qualsiasi momento dell’anno.

Si può scegliere tra chitarra, pianoforte, batteria, canto, tastiera, basso, flauto e violino. I corsi sono aperti a tutti, adulti e bambini senza limiti di età, e si dividono tra lezioni individuali e lezioni collettive. Per chi ancora non sa che strumento suonare la scuola offre la possibilità di effettuare una lezione gratuita di prova da prenotare in segreteria. La scuola di musica massese offre la possibilità di imparare a suonare la maggior parte degli strumenti classici con docenti professionisti diplomati. Il programma didattico è quello dei principali conservatori italiani presso i quali si potrà decidere di sostenere gli esami alla fine di ogni anno per richiedere la certificazione di competenze ufficiale. Sono disponibili corsi di pianoforte, chitarra classica, violino, violoncello, flauto dolce, flauto traverso, clarinetto, oboe, fagotto, tromba, sassofono, solfeggio.

Per quanto riguarda la musica moderna, l’apprendimento è affidato a docenti professionisti che fanno parte di band e gruppi musicali molto attivi a livello nazionale. A seconda delle intenzioni dell’allievo sarà possibile approfondire diversi generi musicali, dal pop al rock, dalla canzone italiana a quella straniera, dal metal, all’hip-hop fino al rap e all’hard rock. Sono previsti corsi di batteria, chitarra elettrica, basso elettrico, tastiera e canto. Saranno attivati laboratori di musica “Insieme per band”, che prevedono sessioni di prove della durata di un’ora con docenti professionisti. A chi raggiungerà un buon livello di preparazione verranno offerte diverse possibilità di esibirsi in pubblico durante l’anno. Il corso è aperto anche a band già formate che vogliono perfezionare i loro brani e cercano esibizioni in cui farsi ascoltare. Per i bambini delle scuole elementari è attivato un corso di avvicinamento alla musica per lo studio di uno strumento in modo graduale.

Durante gli incontri l’insegnante preparerà i ragazzi a eseguire semplici brani musicali utilizzando i vari strumenti della scuola. Tutti i partecipanti potranno provare e quindi conoscere più da vicino pianoforte, violino, violoncello, flauto dolce, flauto traverso, chitarra classica ed elettrica, basso, batteria, marimba, vibrafono oltre a un’ampia gamma di strumenti a percussione. Si tratta di lezioni collettive in cui molta importanza viene data alla socializzazione tra i bambini che oltre a suonare faranno esperienze di canto e ritmiche. Grande attenzione è dedicata al mondo dell’infanzia: per i più piccoli sono in programma una serie di attività musicali con lo scopo di avvicinarli alla musica attraverso il gioco, oltre che attività di gruppo e laboratori. Si tratta di una serie di percorsi suddivisi per età in cui si canta, si balla, si suonano piccoli strumenti a percussione, si inventano storie, canti ritmi e filastrocche. A tutto questo si affiancano il coro di voci bianche e i corsi di strumento (per i quali è bene confrontarsi con i docenti per la scelta dello strumento più adatto).

La scuola di musica “Antonio Ricci” di Massa Lombarda ha ottenuto il riconoscimento della Regione Emilia-Romagna e rientra quindi nell’elenco delle scuole e organismi specializzati nell’organizzazione e gestione di attività di didattica e pratica musicale dell’Emilia-Romagna, riconosciuti per l’anno scolastico 2021-2022. La scuola è gestita dall’Ensemble Mariani, una cooperativa musicale che dal 1999 si occupa di divulgazione musicale e organizzazione concerti. Nel territorio ha già esperienza nelle scuole di musica di Lugo e Fusignano. Le lezioni si terranno al centro giovani Jyl di via Zaganelli 1 e presso Palazzo Facchini di via Saffi 4. Per ulteriori informazioni su tutti i corsi disponibili, tariffe e calendario lezioni, consultare il sito della scuola o chiamare il numero 3475839049.