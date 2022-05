Aperte le iscrizioni alla ventesima edizione del concorso 'L'Angolo Fiorito' a Fusignano

Sono aperte le iscrizioni alla ventesima edizione del concorso L'angolo fiorito, promosso dalla Pro loco di Fusignano in collaborazione con l'Amministrazione comunale. Possono partecipare al concorso tutti coloro che amano il loro giardino, parco, orto, balcone e angolo verde, a condizione che lo stesso sia nel territorio del Comune di Fusignano. L'iscrizione è gratuita e possono partecipare tutti, in forma singola o associata.

Per partecipare basta inviare entro martedì 31 maggio un'email all'indirizzo cultura@comune.fusignano.ra.it, specificando nome, cognome, indirizzo, telefono, foto del proprio angolo fiorito e periodo di gradimento per la visita della giuria. Le foto verranno pubblicate sulla pagina Facebook «Eventi Comune di Fusignano» e sul sito www.comune.fusignano.ra.it. Prossimamente saranno comunicate le premiazioni. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Cultura al numero 0545 955665.