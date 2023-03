Aperte le iscrizioni per il centro ricreativo estivo del Villaggio del Fanciullo

La Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo riapre il suo Centro Estivo “VillageCamp” che si svolgerà all’interno dell’area culturale e sportiva della struttura, in via del Pino 102-104 a Ponte Nuovo. VillageCamp si rivolge ai bambini di età compresa tra i 6 e gli 14 anni che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo grado, per un massimo di 70 bambini.

L’organizzazione del Centro includerà tante attività sportive, laboratori creativi, di cucina, agricoltura, gelateria e tanto altro all’interno degli ampi spazi della Fondazione, incluso il bellissimo orto di 3 ettari. VillageCamp sarà attivo da lunedì 5 giugno a venerdì 8 settembre, per 14 settimane complessive. I bambini potranno partecipare a settimane singole, settimane multiple o a tutto il periodo. Sono previsti sconti per fratelli e sorelle, per la prenotazione di più settimane e per le iscrizioni che pervengono entro il 31 maggio. La struttura è dotata di defibrillatore.

Per presentare dettagliatamente tutte le attività del CRE e mostrare gli spazi immersi nel verde della Fondazione, genitori e bambini sono invitati all’open day che si terrà sabato 13 maggio alle ore 15.00 in via del Pino 102-104 a Ponte Nuovo. Sarà un’occasione per conoscere gli educatori, il responsabile del Cre ed esplorare tutte le iniziative previste. Per iscrizioni, è possibile telefonare al 3932021941 o scaricare il modulo di iscrizione sul sito villaggiofanciullo.org e inviarlo per mail a sport@villaggiofanciullo.org.