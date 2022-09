Aperte le iscrizioni per il nuovo anno alla scuola comunale di musica di Bagnacavallo

Sono aperte le iscrizioni ai corsi della scuola comunale di musica di Bagnacavallo, gestita dall’associazione Doremi, che saranno presentati martedì 13 settembre dalle 17 alle 19.30 durante un open day presso la sede di via Togliatti 2. Per quanto riguarda bambini e ragazzi, sono previsti corsi di: basso elettrico, chitarra, batteria, percussioni, canto individuale, fisarmonica, flauto traverso, pianoforte, violino, violoncello, tromba, clarinetto, canto corale e propedeutica.

Numerosi sono anche i corsi anche per gli adulti: basso elettrico, chitarra, batteria, percussioni, canto individuale, fisarmonica, flauto traverso, pianoforte, violino, viola, violoncello, contrabbasso, tromba, trombone, saxofono e clarinetto. È possibile scegliere il corso intero (una lezione settimanale di 60 minuti) oppure i corsi medio (45 minuti) o mini (30 minuti). Sono previste una quota di iscrizione annuale e una quota di frequenza mensile. È possibile usufruire di riduzioni se ci si iscrive a più corsi. Per ogni corso di strumento è compresa una lezione di teoria.

"Oltre all’ordinaria attività didattica, la scuola propone durante l’anno – spiega Patrizia Betti, referente dell’associazione Doremi – laboratori e progetti, come Orchestr’Insieme, che consente agli allievi dei corsi strumentali e vocali di fare un’esperienza di musica d’insieme con l’obiettivo di imparare a suonare con gli altri, a seguire il gesto del direttore e a comprendere un nuovo linguaggio codificato specifico come la notazione". Le lezioni prenderanno il via nel mese di ottobre per concludersi a giugno. Il calendario specifico sarà comunicato al momento dell’iscrizione.