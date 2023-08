Aperte le iscrizioni per la scuola comunale d'arte di Bagnacavallo

La scuola comunale d’arte Bartolomeo Ramenghi di Bagnacavallo per gli anni scolastici 2023-24 e 2024-25 sarà cogestita con un accordo del terzo settore dall’associazione di promozione sociale Labart – scuola d’arte e artigianato. Diversi sono i nuovi corsi proposti, in partenza da ottobre, per una ricca offerta formativa rivolta a bambini, ragazzi e adulti.

Laboratori artistici di arti figurative saranno attivi per gruppi suddivisi per fasce d’età: I-II primaria (mercoledì ore 16.45-18.45), III-IV-V primaria (giovedì 16.45-18.45), 11-16 anni (martedì 17.30-19.30). Per i ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado sarà possibile inoltre frequentare corsi di manga e fumetto (martedì 16.45-18.45), grafica (mercoledì 16.45-18.45) e fotografia (giovedì 16.46-18.45).

Per gli adulti, oltre ai tradizionali corsi di pittura (martedì 20-22.30), ceramica (mercoledì 19-22), incisione (martedì 20-23) e disegno (giovedì 20-22), sono disponibili anche corsi di fotografia (giovedì 20-22), cucito e sartoria (giovedì 20-23), acquerello (mercoledì 20-22) e falegnameria (mercoledì 20-23).

Sono inoltre in programma lezioni di storia dell’arte (martedì ore 20-22).

Per iscriversi ai corsi dell’anno scolastico 2023-24 è necessario compilare la domanda sul sito www.labartravenna.com o contattare l’associazione all’indirizzo email inforamenghi@gmail.com. La scuola Ramenghi ha sede in via F.lli Bedeschi 9.