Aperto il Mima Wonderland: mercatino gourmet e pista di pattinaggio sul ghiaccio

Ha inaugurato sabato, alla presenza del sindaco Massimo Medri e l’assessore Michela Brunelli, Mima Wonderland, il paese delle meraviglie con il cielo ricco di stelle e suggestive decorazioni natalizie. Numerose le famiglie che hanno visitat il Christmas Grotto allestito all’interno della Rotonda Primo Maggio, dove i più piccoli possono vivere l’esperienza immersiva nel Mondo Natale, incontrare Babbo Natale e le sue renne, scoprire la tana dei grandi amici polari, gli elfi e gli omini di ghiaccio.

Pattinatori subito in pista anche nei quaranta metri di ghiaccio allestiti all’inizio di viale Gramsci per pattinare, così come in tanti si sono lasciati conquistare dal Mercatino Gourmet con le casette di legno che propongono merende, aperitivi, spuntini e i più curiosi degli street food, tra una cioccolata calda, un cono di ciccioli, una porzione di cappelletti, una piadina o un bastoncino di zucchero filato.

Il Natale a Milano Marittima prosegue fino al 9 gennaio, ma Mima Wonderland con un secondo progetto dedicato a Dante Alighieri illumina il cielo con una pioggia di stelle e di giganti galassie nei viali del centro. Il Christmas Universe, l’universo di pianeti, lune, supernova e sfere luminose che colorano il cuore del salotto cittadino, rimarrà allestito fino al 15 febbraio 2022.