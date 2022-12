Taglio del nastro per il nuovo maxi supermercato: sarà aperto tutto il giorno anche la domenica

Taglio del nastro per il nuovo supermercato. Alla presenza dell’assessora Annagiulia Randi, giovedì mattina Lidl Italia ha tagliato il nastro di un nuovo punto vendita a Ravenna, in via dell’Agricoltura. Positivo il risvolto occupazionale dell’operazione, che ha portato all’assunzione di 15 nuovi collaboratori. Gli orari di apertura dello store sono dal lunedì al sabato dalle 08:00 alle 21:00 e la domenica dalle 08:30 alle 20:00.

La nuova costruzione offre ai clienti di Ravenna la possibilità di parcheggiare in un’ampia area esterna, con oltre 100 posti auto. L'area vendita di oltre 1.400 metri quadri e il punto vendita, oltre a disporre di un sistema di luci a led che consente di risparmiare il 50% rispetto alle precedenti tecnologie, utilizza energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili ed è dotato di un impianto fotovoltaico da 220 kW. Infine l’azienda ha realizzato una vasca di laminazione di comparto naturale per la raccolta delle acque meteoriche e ha contribuito alla costruzione di una nuova rotatoria con sottopasso pedonale per l’accesso in sicurezza allo store.