Il pollo fritto del Kentucky approda in città: la catena di fast food aprirà un ristorante a Ravenna

E' pronta ad approdare in città Kfc, la catena statunitense di fast food specializzata in pollo fritto. A confermarlo è lo stesso sito di Kfc Italia dove sono infatti aperte le candidature per quattro figure professionali a Ravenna. Si cercano un restaurant general manger, un cuoco, un team leader e un team member: insomma quattro persone per portare anche nella città dei mosaici il noto marchio del Kentucky Fried Chicken.

A 10 anni dall’apertura del primo ristorante in Italia, il brand statunitense ha infatti messo in moto una serie una serie di nuovi progetti di apertura con l'obiettivo già nel 2024 di superare la soglia dei 100 locali nel nostro Paese. E ora l'apertura sembra riguardare anche Ravenna, con le candidature aperte sul sito di Kfc Italia fino al 31 dicembre 2024. E' probabile quindi che la futura apertura diventi realtà solo nel 2025.

Non è però l'unica novità. Benché non sia ancora arrivata una conferma ufficiale, pare che il nuovo ristorante del marchio fondato dal "colonnello" Harland Sanders negli anni '30 possa aprire proprio nel centro storico di Ravenna. Facendo uno zoom sulle posizioni lavorative aperte in Italia dal brand e concentrandosi su Ravenna, si vede infatti che la mappa punta proprio su via Mazzini, non distante dall'incrocio con via Cerchio. Questo naturalmente è ancora tutto da confermare, ma l'ipotetica apertura di un locale del "pollo fritto del Kentucky" potrebbe essere una curiosa notizia per una delle principali vie del centro storico ravennate.

Qui il link per iscriversi al canale WhatsApp di RavennaToday