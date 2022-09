Apre una nuova birreria nei lidi ravennati: "Attenzione alla qualità e pasta fatta in casa"

Venerdì è stato inaugurato un nuovo locale nel centro di Marina di Ravenna. Si tratta di “Twins – Birreria Pizzeria Cucina”, situato in Viale delle Nazioni 152, al posto dell’ex ristorante “Sugo”. Il must dell’attività sarà l’elevata attenzione alla qualità della birra abbinata a pizza e pasta fatta in casa, oltre a piatti tipici della Baviera.

“Il locale – affermano i proprietari – non è stato aperto casualmente in questo periodo. Infatti, intendiamo diventare un nuovo punto di riferimento per chi abita o per chi frequenta la località marittima anche nelle stagioni più fredde.” I proprietari di Twins sono pronti ad affrontare una nuova sfida grazie all’esperienza decennale partita proprio da Marina di Ravenna con la nascita di “Lug dla Rumàgna” nel 2014, passando per la fondazione del locale “Birreria Bavarese” di Faenza e di Ferrara.

La proposta culinaria di Twins sarà incentrata sulle birre in bottiglia e alla spina originarie della Baviera, nello specifico da Kulmbach, città gemellata con Lugo di Romagna dal 1974, in cui, è presente la maggior concentrazione al mondo di birrifici e di birrerie.