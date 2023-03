Appello per il gerarca Muti, accuse archiviate. "Si stanno legittimando le organizzazioni fasciste"

Rispondere 'Presente!' con la mano al cuore mentre viene chiamato all'appello il 'camerata Ettore Muti' non rappresenta un reato punibile dalla Legge Mancino, la norma del 1993 che sanziona e condanna frasi, gesti, azioni e slogan aventi per scopo l’incitamento all'odio, l'incitamento alla violenza, la discriminazione e la violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali. È quanto ha definito il gip del Tribunale di Ravenna, che qualche giorno fa ha archiviato le accuse contro 29 militanti “nostalgici” provenienti da Emilia-Romagna e Marche denunciati per la cerimonia di commemorazione del gerarca fascista ravennate Ettore Muti, avvenuta il 23 agosto del 2020.

La denuncia era partita dalla Consulta Antifascista di Ravenna , rappresentata dall'avvocato Andrea Maestri. "Tali decisioni si rispettano ma si possono commentare - spiegano dalla Consulta in merito all'archiviazione - ed è quanto facciamo qui. La chiamata “Camerata Muti: presente” è stata classificata reato dalla Corte di Cassazione ed è idonea a determinare il pericolo di riorganizzazione di carattere fascista (tale richiamo è definito “appello fascista” dal dizionario di politica del Partito Nazionale Fascista del 1940). Inoltre tali condotte rese in pubblico, anche in luoghi appartati, sono ritenute idonee a provocare adesioni e consensi alla ricostituzione di organizzazioni fasciste. A Ravenna il raduno presso il cimitero in violazione anche del regolamento specifico del Comune, che è divenuto simbolico perché reiterato da oltre 15 anni, con queste modalità non è riconosciuto tale. La Corte Costituzionale, ai sensi della Convenzione Europea per i diritti dell'uomo, prevede limitazioni della libertà d'espressione per finalità democratiche quando l'azione si risolve in abuso del diritto in quanto contraria ai diritti e libertà sancite dalla stessa Convenzione e dalla Costituzione. Invece l'adunata celebrativa di Muti non è vietata dall'autorità di pubblica sicurezza, nonostante prevarichi quei diritti e i diritti della maggior parte dei ravennati e delle organizzazioni socio-politiche locali".

"L'art. 2 della Legge Mancino richiamato dalla Procura ravennate è un elemento integrativo della legge Scelba applicativa della XII disposizione della Costituzione dalla quale ha origine il reato di apologia del fascismo commesso da tutti i partecipanti all'adunata, che aveva nei fatti tale finalità ma che non è stata colta - insistono dalla Consulta antifascista - Il nazifascismo è stato universalmente dichiarato “male assoluto”, pertanto chi si richiama in pubblico, con finalità di proselitismo celebrativo, a tale ideologia, celebra un esponente di primo piano, con trascorsi squadristici e perciò criminali, del regime fascista che condusse l'Italia alla rovina, è un pericolo ai sensi della sentenza della Cassazione. Costoro, che si richiamano alla Costituzione quando fa loro comodo, si radunano con un preciso scopo e progetto anticostituzionale e non certo per visitare un defunto che non è più sepolto qui, né sono presenze inerti, bensì sono consapevoli e attive. In Italia, di fatto, queste persone sarebbero ora perseguibili penalmente solo se commettessero violenze fisiche, ma non come fascisti, bensì quali delinquenti comuni. Come affermato dal tribunale di Milano, se tali episodi sono così classificati e pertanto tollerati si sta andando di fatto all'abrogazione tacita della legge Scelba e della XII disposizione della Costituzione. Sembra piuttosto chiaro che in Italia, ma non solo, è in corso un contraddittorio processo di sdoganamento delle organizzazioni richiamantesi alla ideologia fascista quale parte di un più complesso progetto di revisione autoritaria delle Costituzioni nate dopo la vittoria sul nazifascismo".