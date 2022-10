Appennino, dalla Regione oltre 300mila euro per la manutenzione dei percorsi escursionistici

Dal diradamento della vegetazione alla manutenzione della segnaletica. Ammontano a oltre 300 mila euro le risorse stanziate dalla Regione per finanziare 70 interventi di manutenzione della rete escursionistica regionale, presentati da Comuni e Unioni di Comuni. Quasi 2.800 chilometri di percorsi in montagna, ma non solo, tra cui oltre 100 riguardano l’Alta Via dei Parchi l’itinerario appenninico che si snoda attraverso numerose aree protette sul crinale tra Emilia-Romagna, Toscana e Marche. È questo l’esito del bando uscito la scorsa primavera con cui la Regione prosegue il proprio impegno per offrire ai sempre più numerosi appassionati di trekking o anche di semplici passeggiate fuori città sentieri sempre più sicuri, funzionali e piacevoli da percorrere.

“Con questo bando la Regione è a fianco di Comuni e Unioni di Comuni nella manutenzione della rete escursionistica regionale. Contribuendo a sostenere un lavoro di cura indispensabile per garantire la piena fruizione delle tante bellezze naturalistiche e paesaggistiche dell’Emilia-Romagna e sostenere quel turismo lento che rappresenta un’importante opportunità soprattutto per i territori appenninici – spiega l’assessora regionale alla Montagna, parchi e forestazione Barbara Lori -. Un impegno che quest’anno ci ha permesso di accogliere non solo tutte le domande arrivate, ma anche di recuperare alcune domande che nel 2021 non era stato possibile finanziare per esaurimento dei fondi disponibili”.

Gli interventi per provincia

La ripartizione sul territorio delle risorse (nel dettaglio 311.412 euro) vede assegnati 55.766 euro a 14 Comuni in provincia di Piacenza; 22.419 a 5 Comuni in provincia di Parma; 53.160 euro a 13 Comuni in provincia di Reggio Emilia. Nel Modenese gli interventi finanziati sono 15 per 65.401 euro, nel Bolognese 11 per 59.650 euro, nel Forlivese e Cesenate 7 per 27.564 euro. Infine, in provincia di Ravenna è stato presentato un intervento che ha ricevuto 7mila euro e in quella di Rimini 4, cui sono stati assegnati 20.450 euro.