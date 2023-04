Applausi per "Nudi", il debutto teatrale della compagnia di Marescotti

Emozione e commozione sul palco per la serata di debutto dello spettacolo “Nudi” della compagnia del baccano, fondata da Ivano Marescotti. A poche settimane dalla scomparsa dell'attore, i giovani artisti si sono esibiti domenica sera sul palco del teatro Socjale di Piangipane, mentre lunedì va in scena la replica dello spettacolo. Grande ritmo teatrale e professionalità sono stati offerti durante la prima dai giovani attori, apprezzati dal pubblico in sala che non ha risparmiato applausi durante e al termine dello spettacolo. Non è mancato il momento di commozione generale quando al termine gli attori hanno esposto una gigantografia di Marescotti che è stata donata alla moglie Erika, a coronare l'evento che è stato anche un omaggio all'attore e maestro recentemente scomparso.

Lo spettacolo, della durata di circa un’ora e trenta minuti senza intervallo è suddiviso in tre atti unici. Il filo conduttore dello spettacolo sono le relazioni umane e la difficoltà di gestirle con trasparenza e rispetto. In questo periodo post pandemia le relazioni, sempre più fragili e precarie, sono divenute ancora di più oggetto di analisi. Siamo talmente abituati ad apparire che ci dimentichiamo di essere. Siamo pieni di nevrosi, di debolezze e di segreti. Il non detto è la struttura portante di una società in cui nascondere è più importante della verità, come un selfie “truccato” con i filtri. Partendo da questo filo conduttore sono state scelte tre commedie cinematografiche, due di esse nascono già come pièce teatrali, e sono state riadattate e riviste dalla regia di Ivano Marescotti. Lo spettacolo si aprirà con “Beatrice”, seguono “Doc doc” e “Mr. Black box”.