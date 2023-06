"Approfittatori" a Sant'Agata: un cartellino nominativo per ritirare pasti e spesa

A partire da sabato 10 giugno i cittadini di Sant’Agata sul Santerno potranno ritirare i pasti e la spesa utilizzando un apposito cartellino nominativo. Il cartellino potrà essere ritirato a partire da giovedì 8 giugno presso le scuole medie (ingresso via IV novembre) tutti i giorni dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 16. La misura è stata resa necessaria per evitare che persone non residenti o non colpite dall’alluvione approfittassero dei servizi messi a disposizione dall’amministrazione comunale per sostenere le famiglie.

Il punto pasti, presso largo Caduti di Nassiriya è aperto per il pranzo dalle 12 alle 14, cena dalle 18.30 alle 20.30. Il punto di distribuzione presso la palestra delle scuole elementari (via IV novembre) per la consegna di prodotti per la casa e la cura della persona, acqua e viveri a lunga conservazione cambia orari da sabato 10 giugno e sarà quindi operativo dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12 e dalle 16 alle 18.