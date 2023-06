Approvata la convenzione con il Comune di Russi per la gestione dei cani vaganti

Nella seduta di ieri il consiglio comunale ha approvato all’unanimità dei 28 consiglieri presenti la delibera “Approvazione della convenzione per la gestione del servizio di ricovero e mantenimento dei cani vaganti rinvenuti sul territorio del Comune di Russi e dei cani che entrano al canile comunale di Ravenna a seguito di richiesta di rinuncia di proprietà da parte dei cittadini di Russi”.

L’atto è stato illustrato dall’assessora ai Diritti degli animali Federica Moschini, che ha spiegato le finalità della convenzione che regola i rapporti tra il Comune di Russi e il Comune di Ravenna sul tema oggetto della delibera dal momento che Russi non è dotata di canile. In particolare l’accordo prevede il mantenimento nelle migliori condizioni di salute e benessere all’interno del canile comunale di Ravenna dei cani senza proprietario rinvenuti nel territorio comunale; il mantenimento nelle migliori condizioni di salute e benessere all’interno del canile comunale di Ravenna dei cani che entrano a seguito di richiesta di rinuncia di proprietà da parte dei cittadini di Russi.

In qualità di ente gestore del canile comunale, il Comune di Ravenna si impegna a sottoporre, al momento dell’ingresso nella struttura, gli animali randagi provenienti dal Comune di Russi ad un periodo di isolamento sanitario e successivamente ai trattamenti profilattici necessari; a provvedere al mantenimento e all’assistenza veterinaria degli animali ospiti; a mantenere i cani in buone condizioni fisiologiche ed etologiche; a comunicare al Comune di Russi l’avvenuta cessione qualora i cani vengano dati in adozione a nuovi proprietari; a provvedere alla presa in carico delle richieste di rinuncia di proprietà dei cani provenienti da quel Comune (la richiesta di rinuncia di proprietà deve essere presentata personalmente, per iscritto, direttamente al canile comunale di Ravenna con le modalità previste dal gestore del canile; le spese per la procedura di rinuncia di proprietà del cane sono a carico del proprietario e i relativi importi sono incassati direttamente dal Comune di Ravenna); a trasmettere al Comune di Russi un rendiconto annuale relativo ai cani ospitati, specificando il numero complessivo degli animali degenti, la data di ingresso dei singoli cani, la data di eventuale adozione da parte di nuovi proprietari o quella di decesso; a provvedere allo smaltimento delle carcasse degli animali deceduti.

L’accordo prevede il rimborso annuo di 9mila euro a copertura dei costi sostenuti da Ravenna; sono circa due/tre i cani che vengono accolti nel corso di un anno e che comportano una spesa di circa 3mila euro ciascuno.