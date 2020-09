Approvato dal Consiglio Comunale il nuovo regolamento sui dehors

E' stato approvato il nuovo regolamento sui dehors e gli aredi in spazi pubblici. Nella seduta di martedì il consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento per l’occupazione di aree e spazi pubblici, o privati di uso pubblico, con mezzi pubblicitari, fioriere, tende parasole, elementi di arredo e strutture temporanee a servizio di pubblici esercizi. La delibera è stata approvata con 21 voti favorevoli (gruppi di maggioranza, CambieRà, La Pigna, Lega nord) e 5 astenuti (Lista per Ravenna, gruppo Misto, Ravenna in Comune e il consigliere Vittorio Learco Tavoni della Lega nord).

Ha illustrato il documento Massimo Cameliani, assessore alle Attività produttive. Sono intervenuti nel dibattito: Chiara Francesconi (Pri), Cinzia Valbonesi (Pd), Daniele Perini (Ama Ravenna), Mariella Mantovani (Art. 1 Mdp), Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna). Il gruppo Pri ha affermato che si tratta di un documento fondamentale per tutto il territorio comunale, dal risultato politicamente rilevante, in grado di raggiungere l’obiettivo di semplificare l’avvio di nuove attività d’impresa con vantaggi per le categorie produttive ma anche per cittadini e turisti. Ha evidenziato il carattere di concertazione che ha guidato la stesura dell’atto sia con le categorie interessate sia con la Soprintendenza.

Il gruppo Pd ha espresso soddisfazione per un regolamento che non è un semplice atto amministrativo, ma un efficace strumento in grado di intervenire sulla vita della città facendola crescere, rendendola più vivace e consentendole di innovarsi. Il regolamento concretizza un’idea di sviluppo condivisa in grado di offrire nuove opportunità a imprese e attività commerciali e di rendere più belli gli spazi urbani. Il gruppo Ama Ravenna, dopo aver evidenziato l’ottimo lavoro svolto dall’assessore e dai tecnici, ha sottolineato l’occhio di riguardo che l’amministrazione ha avuto verso i commercianti in un periodo particolarmente difficile; ha auspicato di pervenire presto alla redazione di un regolamento per il carico e lo scarico delle merci in centro storico e chiesto attenzione sulla fruibilità del centro stesso da parte delle persone in difficoltà, evitando di porre barriere e superando quelle architettoniche.

Il gruppo Art. 1 – Mdp ha sostenuto che è stato raggiunto un obiettivo non semplice per la gravosità dell’impegno di ricondurre ad unità i tre regolamenti precedenti, individuare azioni di sburocratizzazione e snellimento, consentire certezze sui tempi e sulle risposte da dare alle imprese, dando sicurezza non solo a chi gestisce delle attività, ma anche ai cittadini in termini di fruibilità e godibilità degli spazi urbani. Il gruppo Lista per Ravenna pur condividendo la validità del lavoro svolto, ha lamentato lo scarso coinvolgimento e il ruolo passivo del consiglio comunale nella redazione di un regolamento che – a suo avviso - avrebbe meritato maggiori approfondimenti; ha parlato di fiducia espressa a scatola chiusa, sostenendo che l’efficacia del documento si vedrà sul campo durante la sua concreta applicazione.