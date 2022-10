Approvato il nuovo regolamento della Polizia provinciale di Ravenna

E’ stato approvato nel consiglio provinciale di mercoledì mattina il nuovo regolamento che disciplina le funzione e i compiti della polizia provinciale di Ravenna. Il corpo della polizia provinciale opera in modo specialistico nell’ambito della tutela del territorio, nella lotta ai crimini ambientali, al fenomeno del bracconaggio e contro i vari reati afferenti alle ecomafie e zoomafie, neologismi coniati per indicare lo sfruttamento criminale dell’ambiente e degli animali, oltre che nella regolazione della circolazione stradale con tutti gli annessi compiti e funzioni di polizia stradale sul territorio provinciale. Partecipa e collabora fattivamente con il suo comandante a tutti i comitati provinciali di ordine e sicurezza pubblica coordinati dal Prefetto della provincia di Ravenna presso la prefettura. Tra i suoi compiti e funzioni troviamo quelle di Polizia giudiziaria, Polizia amministrativa, Pubblica sicurezza, Polizia stradale, Polizia ambientale, Polizia venatoria e ittica, Polizia faunistica, Polizia zoofila e di tutela degli animali, Tutela del patrimonio dell’ente.

"Anche nell’ottica delle visioni di un corpo di polizia che guarda sempre con maggiore interesse e attenzione a quelle che sono le esigenze di prevenzione e tutela delle sicurezze della nostra provincia, si è proceduto con uno specifico tavolo di lavoro, che ha predisposto le nuove linee guida per questo regolamento della polizia provinciale alla quale annettiamo molto importanza in questo ruolo e funzioni che la stessa svolge - spiega Gianni Grandu, consigliere provinciale delegato alla sicurezza - Il nuovo regolamento del corpo di polizia provinciale è stato predisposto seguendo il modello approvato dalla Regione Emilia-Romagna che detta le linee guida e che dunque va ad aggiornare i precedenti 4 regolamenti (del 1991-1994-1998 e 2000) e che con l’approvazione dell’attuale proposta gli stessi vengono abrogati semplificando l’intero corpo regolamentare".

Infatti il nuovo regolamento che è stato approvato nel consiglio provinciale del 26 ottobre 2022, sostituisce i precedenti regolamenti e delibere di giunta di riferimento, in quanto ritenuti superati in considerazione delle modifiche organizzative e normative che negli anni sono intervenute. Questa dunque la nuova organizzazione e composizione: Regolamento del Corpo di Polizia Provinciale; Regolamento delle Armi del servizio di vigilanza ittico-venatoria; Delibera del vestiario; Delibera dell’uso dei mezzi. Con il regolamento attuale si è data dunque anche attuazione alle modifiche intervenute con l’adozione dei contratti collettivi prevedendo tra gli addetti al Coordinamento e Controllo oltre alla figura professionale di Ispettore (già presente) anche la figura professionale di Commissario. Vi è inoltre la previsione di ricompense per gli appartenenti al Corpo che si siano distinti in modo particolare in attività di servizio ed è compresa la festa del Corpo che si festeggia il giorno di San Sebastiano (20 gennaio) come previsto dalla Regione insieme a tutte le polizie locali. "Nell’occasione vogliamo ringraziare gli uffici per il lavoro svolto con professionalità, il comandante della Polizia Provinciale Lorenza Mazzotti e la dirigente Silvia Bassani", conclude Grandu.