Faenza, via libera ai lavori di ampliamento dell'asilo nido

E’ stato approvato nei giorni scorsi il progetto definitivo per l’ampliamento dell’asilo nido 'Pepito' di via Laghi a Faenza. La struttura, in gestione alla cooperativa Zerocento - che contempla anche la presenza della scuola dell’infanzia -, consentirà di superare gli attuali 69 posti già attivi per i bambini di età compresa tra 0 e tre anni, in quanto l’intervento consentirà di attivare ulteriori 15 posti, per un totale di 84.

L’opera costerà 640mila euro e sarà finanziata grazie all’assegnazione delle risorse Pnrr attraverso il bando a cui si era candidato il comune di Faenza a dicembre del 2021. Nella progettazione è stato coinvolto anche il Coordinamento Pedagogico dell’Unione della Romagna Faentina, alla quale il Comune di Faenza ha conferito le funzioni inerenti l’istruzione e l’infanzia e tra gli elaborati di progetto è infatti inclusa la relazione pedagogica in merito all’ampliamento della struttura.

La delibera di giunta segue all’accordo stipulato nei mesi scorsi da Comune e Ministero per l’assegnazione delle risorse economiche. I lavori quindi dovranno essere assegnati entro il 31 maggio e si dovranno tassativamente concludere entro il 31 dicembre 2025.