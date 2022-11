Orientamento scolastico, nuovi open day per l’Istituto Tecnico “Morigia-Perdisa”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Entrano nel vivo le attività di orientamento dell’Istituto Tecnico “Morigia-Perdisa” per gli studenti delle Scuole Secondarie di primo grado. L’Istituto Tecnico “Morigia-Perdisa”, articolato in due sedi, una per gli indirizzi Costruzioni, Ambiente e Territorio, Grafica e Comunicazione e una per l’indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, da sempre collegamento con le realtà del territorio, consente di orientare e migliorare continuamente l’offerta formativa, creando solidi presupposti per un valido sbocco professionale degli studenti. L’Istituto, attraverso una forte identificazione con le realtà locali e con reti aziendali articolate su tutto il territorio provinciale, propone una formazione di qualità, votata sia alla costruzione di competenze specifiche per l’attività professionale, che per la prosecuzione degli studi in ambito accademico. Anche per l’anno scolastico 2022/23, grazie alla disponibilità degli spazi e alla capienza dei laboratori, è stato possibile organizzare OPEN DAY IN PRESENZA nelle seguenti date: - 26 novembre 2022, dalle ore 14.30 alle ore 16.00 e dalle ore 16.30 alle ore 18.00; - 17 dicembre 2022, dalle ore 14.30 alle ore 16.00 e dalle ore 16.30 alle ore 18.00; - 14 gennaio 2023, dalle ore 14.30 alle ore 16.00. L’Istituto Tecnico “Morigia-Perdisa” autorizza le visite a ragazzi e famiglie, tramite una iscrizione online per poter contingentare il numero massimo di partecipanti, al fine di permettere una fruizione degli spazi della scuola più serena e condivisa. Il “Morigia”, in via Marconi n.6, ospita gli indirizzi Costruzioni, Ambiente e Territorio e Grafica e Comunicazione mentre il “Perdisa”, situato in via dell’Agricoltura n.5, ospita il corso Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, mentre è in dirittura d’arrivo una nuova articolazione: Viticoltura ed Enologia. Gli Open Day vedranno una prima presentazione dei corsi di studi in Aula Magna, con anche interventi di esperti di settore per quanto riguarda gli sbocchi lavorativi e formativi post-diploma. Successivamente i presenti saranno suddivisi in piccoli gruppi che, guidati dai nostri studenti, visiteranno alcuni ambienti e laboratori specifici di indirizzo dove troveranno docenti e studenti che spiegheranno loro le finalità di quegli spazi nel percorso scolastico. Inoltre l'istituto valorizza il senso di coesione tra studenti e docenti, offrendo un ampio mosaico di attività che spaziano dalle visite aziendali ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, dai laboratori di fotografia al teatro, fino alle attività sportive più appassionanti grazie al Gruppo Sportivo Scolastico. L’Istituto Tecnico “Morigia-Perdisa” è una scuola caratterizzata da accoglienza e inclusività, rivolte a tutti i ragazzi. Qui trovano spazi idonei alla loro formazione e personale preparato nell’ambito dei bisogni educativi speciali previsti dalla Legge 104 e dalla Legge 170. È nostra volontà che la scuola sia vissuta “non come un ostacolo da superare” ma come “strumento per superare gli ostacoli”. Ulteriori informazioni e moduli di iscrizione sono presenti al portale scolastico dell’orientamento: www.opendaymorigiaperdisa.it