Appuntamento con il "Premio Fair Play" al Panathlon Club di Faenza

Ritorna il premio Fair Play del Panathlon Club Faenza, il riconoscimento che ogni anno il sodalizio manfredo riserva a persone o organizzazioni per l’attività svolta ispirata al rispetto delle regole scritte e non scritte dello sport. Sabato 25 novembre (alle ore 17) nella sala “Bigari” del Comune di Faenza, in piazza del Popolo 31, saranno consegnati i riconoscimenti per l’edizione 2023. Alla presenza delle autorità civili e panathletiche saranno consegnati i premi “alla carriera” a Francesco Fabbri, presidente del Tiro a Segno Nazionale e dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport di Faenza “per il costante rispetto delle regole dello sport”; “al gesto” alla prima squadra Faenza Rugby “per il grande senso civico e l’altruismo dimostrati durante la fase dell’alluvione” e alla “promozione” al giornalista Maurizio Marchesi “per lo stile equilibrato e oggettivo sempre adottato nel raccontare lo sport”.

Saranno premiati con riconoscimenti intitolati a panathleti faentini (Giovanni Massari, Daniele Piolanti, Sergio Poggiali, Mario Rosetti, Federico Zanotti) alcuni giovani atleti che si sono particolarmente distinti nell’attività agonistica. Nell’ordine, si tratta di Sandy Mamini (tennis), Davide Babini (pallamano), Mattia Mazzini (lotta), Sara Valvassori (ginnastica ritmica), Aurora Bassetti (ginnastica artistica). Sarà assegnato il trofeo La BCC a Carlotta Ragazzini, campionessa di para tennis tavolo, che ha ottenuto risultati importanti a livello nazionale e internazionale. La partecipazione è libera per tutti gli sportivi. Al termine, brindisi di saluto.

Info: mail:panathlonclubfaenza@gmail.com