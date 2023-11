Appuntamento con 'Open Turismo': esperti a confronto per la promozione della città

Giovedì 9 novembre alle 10 nel salone nobile di palazzo Rasponi dalle Teste è in programma un nuovo appuntamento con Open Turismo, incontro aperto al pubblico, rivolto agli operatori del settore, alla stampa e ai cittadini.

Per l’occasione interverranno alcuni esperti, oltre all’assessore al Turismo Giacomo Costantini, che dichiara: “Open turismo è un appuntamento molto importante - di analisi e confronto con gli operatori, sui dati e sui fattori che riguardano il nostro turismo - che abbiamo rinnovato ogni anno per condividere una maggiore consapevolezza sulle potenzialità e le opportunità ma anche sulle criticità, in modo da meglio ponderare investimenti non solo pubblici in servizi e promozione, ma anche dei privati. L'appuntamento di quest'anno in particolare offre alcuni approfondimenti utili a riflettere sul posizionamento della nostra offerta balneare e culturale, con esperti di indiscutibile competenza”.

Il primo intervento sarà quello di Mauro Santinato, founder e ceo di Team Work, che da oltre 30 anni svolge attività di consulenza nell’area marketing & sales. È formatore e consulente per le principali catene alberghiere come Holiday Inn, Hilton, Golden Tulip Worldwide, Domina Hotels & Resorts, The Charming Hotels, NH Hotels, Best Western, WorldHotels e Choice Hotels. È ideatore e promotore di club di prodotto tra cui Italy Bike Hotels, Italy Family Hotels, Italy Wine Hotels, Riccione Turismo, SPA Hotels Collection, Terrabici, All Inclusive Hotels. Collabora con riviste specializzate come Pianeta Hotel e Turismo d’Italia. Ha prodotto numerosi manuali e pubblicazioni nel settore.

Come di consueto l’Ufficio statistica della Regione Emilia–Romagna presenterà i dati statistici turistici; infine Gilles Donzellini e Francesca Ferruzzi, presidente e direttrice di Ravenna Incoming Convention & Visitors Bureau, presenteranno le esperienze di visita alla città. Carlo Ravaioli e Alberto Mazzotti, del Consorzio Camping & Natura Villages, che conta 25 campeggi in tutta la Riviera da Comacchio a Riccione, illustreranno le buone prassi di promozione dei campeggi.

Infine Tom Hall, di Lonely Planet, esperto di editoria di viaggio, parlerà di Best in Travel, la classifica delle migliori destinazioni di viaggio secondo Lonely Planet. Nel 2021 Ravenna è stata individuata nella categoria sostenibilità, scelta che ne ha determinato un cambiamento nella percezione della destinazione all’estero. Tom Hall collabora con molte case editrici di viaggio tra cui Epic Rides e Amazing Train Journeys ed è l'autore dei migliori consigli di viaggio di Lonely Planet. Contribuisce mensilmente alla rubrica di viaggio sulla rivista BBC History, è un commentatore regolare di notizie di viaggio ed eventi nei media, tra cui BBC Breakfast, gm.tv, Radio One, Sky News, CNN e Six Music. Collabora anche con una serie di altre riviste e giornali nel Regno Unito, Irlanda ed Europa. Per molti anni è stato l'autore della rubrica settimanale Ask Tom sia sul quotidiano Observer che sulla sezione viaggi online del Guardian.