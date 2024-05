Fissata l'apertura del primo supermercato Esselunga di tutta la Romagna

È tutto pronto per l'apertura del nuovo Esselunga di via Antica Milizia, il primo di Ravenna. L'inaugurazione - anche se non è previsto un taglio del nastro - è fissata per mercoledì 22 maggio alle ore 7.30. Si tratta del primo supermercato della catena in assoluto di tutta la Romagna (attualmente il più vicino è a Bologna).

Il negozio sorge nella lottizzazione di via Antica Milizia nei pressi del parco Cesarea e vicino alla zona in cui il gruppo Cia-Conad ha in piano di realizzare altri due supermercati (uno alimentare e uno non alimentare), oltre a nuovi alloggi. Nei mesi scorsi l'azienda ha assunto un centinaio di persone tra allievi responsabili, addetti alla vendita e cassieri.

Esselunga Spa è una società italiana della grande distribuzione organizzata, fondata nel 1957, con sede principale a Limito di Pioltello, in provincia di Milano. L’azienda, che è una controllata di Supermarkets Italiani Spa, è una delle principali catene italiane della gdo ed è attiva in Lombardia, Toscana, Emilia Romagna (nella sola parte Emilia al momento), Piemonte, Veneto, Liguria e Lazio. Oggi Esselunga conta una rete di 170 supermarket e superstore, possiede 3 centri distributivi, a Limito di Pioltello, Biandrate (Novara) e Sesto Fiorentino (Firenze) e impiega oltre 25.000 dipendenti.