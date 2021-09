Sabato 4 Settembre apre il nuovo Polo Sportivo Edera Ravenna a Ponte Nuovo di oltre 3.000 mq! In un periodo così complesso non era certo scontato che questa operazione si potesse realizzare ma siamo pronti per ricominciare con uno sguardo che va già oltre, verso scenari nuovi, atteggiamento che dà speranza e che da sempre caratterizza la nostra società. Nel nuovo Nucleo Sportivo dell’Edera Ravenna le due sezioni della Ginnastica Artistica e della Ginnastica Ritmica, oltre a proporre le discipline che da sempre la caratterizzano, inaugureranno due centri dove si offriranno tante attività anche per adulti: nel polo della Ginnastica Ritmica il centro BE FIT, proporrà attività di Acrobatica Aerea con tessuti e trapezio, Pole Dance, Body Flying, Yoga e tanto ancora; nel centro della ginnastica Artistica si potranno provare il Parkour, Calisthenics, Cheerleading, Acrobatica e tanto di più. Tutti i corsi proposti al Polo Sportivo Edera Ravenna, per principianti ed esperti per tutte l'età,saranno tenuti da insegnanti di Scienze Motorie, Tecnici FGI e insegnanti certificati nelle varie discipline. Al taglio del nastro di Sabato 4 Settembre alle ore 15.00 saranno presenti il Presidente della Federazione Ginnastica D’Italia Gherardo Tecchi, il Presidente del Comitato Regionale Corrado Dones, le Direttrici Tecniche Regionali della Ginnastica Ritmica Livia Ghetti e della Ginnastica Artistica Marina Meldoli e in rappresentanza del Comune di Ravenna l’Assessore allo Sport Roberto Fagnani. Avremo l’onore, inoltre di avere con noi l’Olimpionica Milena Baldassarri, che con noi ha mosso i primi passi, al ritorno dal successo di Tokio 2020.