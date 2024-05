Apre l'ambulatorio della solidarietà al Polo sanitario Santa Teresa

Dopo l’inaugurazione dello scorso 23 marzo, l’ambulatorio della solidarietà inizierà la propria attività il giorno 2 maggio, all’interno dell’Opera Santa Teresa in Via Santa Teresa,8.

I medici e personale sanitario, tutti volontari di Croce Rossa Italiana, offriranno il loro servizio a tutte le persone sprovviste di assistenza sanitaria.

L’iniziativa nata dalla necessità di fornire un aiuto concreto a tutti coloro che per motivi vari non hanno un medico e non possono acquistare farmaci, si è poi concretizzata con la collaborazione di diverse realtà che operano nel sociale della nostra città, ed in primis medici e sanitari volontari del Comitato CRI di Ravenna. L’ambulatorio sarà aperto ogni giovedì mattina dalle ore 10.00 alle 12.00