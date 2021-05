Apre la portiera dell'auto e colpisce in pieno una donna in bici

Una donna di 50 anni è stata colpita dalla portiera di un'auto mentre di trovava in sella alla sua bici. La donna stava percorrendo sabato alle 10 via Oriani, a Ravenna, all'altezza con via T. Dall'Ova, quando è stata colpita dall'apertura dello sportello di una macchina parcheggiata in una zona non consentita.

Lo sportello dell'auto l'ha colpita in pieno e la donna è caduta per terra sbattendo la testa. Il conducente in auto non l'aveva vista arrivare. Immediato l'intervento del personale del 118 con ambulanza e auto medicalizzata. Vista la natura della caduta i sanitari hanno deciso per il trasferimento della donna all'ospedale Bufalini di Cesena con ferite di media gravità. Sulle dinamiche dell'incidente sta indagando la Polizia municipale di Ravenna.