Apre lo sportello informativo dedicato alle associazioni di volontariato: cercasi 4 nuovi operatori

VolontaRomagna cerca 4 operatori sul territorio di Ravenna per l’apertura di uno sportello informativo nella provincia dedicato alle associazioni di volontariato e di promozione sociale. L’associazione si è infatti aggiudicata dal 1 gennaio 2022 il bando come Centro di Servizio per il Volontariato - Csv della Romagna.

Si cercano in particolare: un responsabile servizi territoriali e consulenza, un operatrice/ore territoriale per attività di coordinamento, un operatrice/ore territoriale addetto al front office, un operatrice/ore per animazione territoriale, progettazione e promozione. Saranno considerati titoli preferenziali la conoscenza del Terzo settore locale e della normativa di settore, con titoli di studio affini alle mansioni richieste o passata esperienza nel mondo dell’associazionismo.

L’assunzione prevede un contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione in indeterminato. L’incarico è a tempo parziale o pieno, l’inquadramento e il compenso saranno valutati in base alle competenze e all’esperienza. Il trattamento economico e normativo è stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale Commercio e Terziario Confesercenti.

Come presentare la propria candidatura

La domanda di ammissione alla procedura di selezione deve essere presentata o spedita entro le 24 di lunedì 21 febbraio 2022 agli indirizzi indicati sul bando. Al momento dell’iscrizione alla procedura gli aspiranti candidati dovranno inviare: il modulo di domanda debitamente sottoscritto (consultare il bando di selezione su volontaromagna.it), il curriculum vitae, il documento di identità.