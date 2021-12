Manga, giochi e snack da America e Giappone: apre un mega-negozio in centro storico

Un bellissimo regalo di Natale per tutti i giovani - e non - ravennati appassionati di manga, fumetti e videogiochi. Ha aperto lunedì 27 dicembre al civico 13 di viale Baracca 'Kazuma', negozio che mette in vendita fumetti, manga, action figure, giochi in scatola e tanto altro. Il locale, a due passi da Porta Adriana, ha una superficie di vendita di 300 metri quadri e vanta uno tra gli spazi espositivi più grandi d'Italia.

L'idea, come già avvenuto per lo store di Cesena, è nata da Nicola La Corte e Nicola Ambrogetti, gestori del locale cesenate, e dai fratelli Fabio e Riccardo La Corte, ideatori della catena di ristoranti 'America Graffiti'. "Abbiamo 'arruolato' due giovani appassionati di manga, Federico Cortesi e Valentina Campoli - spiega Fabio La Corte - A Cesena il negozio ha avuto un bel riscontro: negli ultimi due anni il libro in generale, ma nello specifico il manga, ha visto una crescita esponenziale tra i giovani, dall'età scolare fino all'università. Abbiamo scelto Ravenna per coprire il territorio, è una città molto interessante, ma anche per la possibilità di essere presenti nel periodo estivo, quando a Ravenna giungono tanti turisti italiani e stranieri".

All'interno nel negozio si troveranno fumetti, manga, giochi da tavolo, giochi di ruolo, action figure, carte collezionabili, gadget, videogiochi da comprare o da provare direttamente nell'angolo dedicato, ma anche snack e drink particolari provenienti da America e Giappone, disponibili anche 24 ore su 24 nei distributori automatici. "Abbiamo creato uno spazio molto grande dedicato alla socialità dei ragazzi, che qui possono giocare con giochi in scatola o di ruolo", conclude Fabio.