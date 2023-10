Apre il primo Esselunga della Romagna, ecco quando. Si assumono 100 nuovi dipendenti

C'è grande attesa a Ravenna per l'apertura del nuovo Esselunga. Il supermercato, che sorgerà in via Antica Milizia, sarà il primo e unico con tale marchio in tutta la Romagna - il più vicino attualmente è a Bologna; qualche anno fa era prevista un'apertura a Forlì, ma alla fine venne accantonata. Il cantiere è attualmente in corso nella lottizzazione di via Antica Milizia nei pressi del parco Cesarea e vicino alla zona in cui il gruppo Cia-Conad ha in piano di realizzare altri due supermercati (uno alimentare e uno non alimentare), oltre a nuovi alloggi.

Al momento l'azienda ha reso noto che l'apertura del nuovo store è prevista per la seconda metà del 2024. Nel frattempo è iniziata la ricerca di personale da assumere: si cercano allievi responsabili, addetti alla vendita e cassieri. Per questo Esselunga ha programmato un "virtual job day" in programma per mercoledì 25 ottobre e dedicato nello specifico alla selezione di allievi responsabili. Le candidature all'evento, che si svolgerà virtualmente, possono essere inviate fino a domenica 22 ottobre attraverso il sito di Esselunga. L'azienda conta di inserire 100 persone nel supermercato ravennate.

Le figure ricercate, dopo un iniziale periodo di formazione all’interno di punti vendita Esselunga già esistenti, saranno inserite nel nuovo negozio di Ravenna al momento della sua apertura. La figura dell’allievo responsabile prevede un percorso di crescita professionale finalizzato al raggiungimento di ruoli di responsabilità all’interno dei negozi. L’allievo è accompagnato da un progetto formativo, mirato ad acquisire le competenze e gli strumenti necessari per un’autonoma ed efficace gestione dei reparti, alternando la formazione sul campo con attività in aula. È previsto l’immediato inserimento in negozio dove, attraverso la Scuola dei Mestieri Esselunga, l’allievo apprenderà le logiche di gestione dei reparti e della lavorazione dei prodotti.

Gli addetti alla vendita e specialisti di mestiere sono inseriti all'interno di uno specifico reparto del negozio: il ruolo prevede di assicurare il corretto e continuo rifornimento dei prodotti in reparto, mantenere in ordine la merce esposta, garantire la costante esposizione degli articoli e assistere la clientela nell'acquisto. Nei reparti freschi (gastronomia, macelleria, panetteria, pescheria) si occupano della lavorazione e trasformazione delle materie prime. L'apprendimento avviene sul campo in affiancamento a persone esperte e attraverso percorsi in aula in funzione delle abilità necessarie a ricoprire il ruolo.

Esselunga Spa è una società italiana della grande distribuzione organizzata, fondata nel 1957, con sede principale a Limito di Pioltello, in provincia di Milano. L’azienda, che è una controllata di Supermarkets Italiani Spa, è una delle principali catene italiane della gdo ed è attiva in Lombardia, Toscana, Emilia Romagna (nella sola parte Emilia al momento), Piemonte, Veneto, Liguria e Lazio. Oggi Esselunga conta una rete di 170 supermarket e superstore, possiede 3 centri distributivi, a Limito di Pioltello, Biandrate (Novara) e Sesto Fiorentino (Firenze) e impiega oltre 25.000 dipendenti.