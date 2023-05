Apre un punto di raccolta per beni di prima necessità per gli sfollati nel quartiere Alberti

Il comitato degli esercenti del Quartiere Alberti di Ravenna, stimolato dalle molte richieste pervenute, ha deciso di allestire a partire dalle 11 di giovedì un punto di raccolta per i beni di prima necessità, da distribuire a chi è stato evacuato o comunque ha subito danni alle abitazioni. Il punto sarà attrezzato in piazza Bernini, sotto i portici; i beni richiesti sono coperte, lenzuola, piatti, sapone per le mani, guanti, prodotti per pulire i bagni, carta igienica, succhi di frutta, omogeneizzati. L’iniziativa si svolge in collaborazione con l’associazione “Cuore e Territorio”, i cui volontari provvederanno a distribuire i beni raccolti alle persone evacuate dalle proprie abitazioni, che sono ospiti delle varie aree di accoglienza organizzate dal Comune in diverse parti della città.