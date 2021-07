Apre un bar per il figlio diplomando all'Alberghiero: "E' pensato per il suo futuro"

La titolare racconta: "Avevo già tentato di avviare un’attività, ma il lockdown dello scorso anno non ha aiutato"

Un locale pensato per il figlio diplomando. Nicoletta Caruso ha inaugurato recentemente il bar "La Bodeguita del Mojito' nel centrale viale Virgilio a Lido Adriano, al civico 88. La struttura è stata ammodernata e la sala interna presenta spazi dove consumare colazioni e pranzi veloci, con piatti romagnoli e non. Il locale ha a disposizione anche un’area esterna al coperto dove sono in programma eventi con musica anni 70/80 tutti i venerdì e anche uno spettacolo 'drag queen'.

“Avevo già tentato di avviare un’attività, ma il lockdown dello scorso anno non ha aiutato - racconta Nicoletta - Mio figlio frequenta la scuola Alberghiera e questo locale è pensato per la sua carriera e il suo futuro. Lido Adriano è una località che cresce ogni anno, numerosi sono gli eventi che vivacizzano le serate estive, oltre al mercato del martedì e venerdì. L’obiettivo è di integrare gli eventi programmati con della buona musica e del buon cibo". Confesercenti augura un buon inizio a Nicoletta e a tutto lo staff.