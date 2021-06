Apre un nuovo mega-supermercato: si assumono 60 nuovi dipendenti

Per la gestione del punto vendita sono previste 60 nuove assunzioni e il gruppo Cofra sta raccogliendo in queste settimane i curriculum per selezionare e formare i candidati

Il gruppo Cofra dal 1 luglio subentrerà nella gestione dello storico supermercato Conad La Rotonda di via Ricci Curbastro a Lugo. L’operazione, concordata nei mesi scorsi, si inserisce in un progetto più ampio che vedrà il gruppo faentino aprire il Conad Superstore all’interno del nuovo complesso in via di costruzione nella zona dell’ex acetificio di Madonna delle Stuoie.

“Tutti e 23 i dipendenti attualmente in forza a La Rotonda verranno riassorbiti nel nostro organico - sottolinea Celso Reali, Presidente del gruppo Cofra -. I lavoratori saranno ovviamente inquadrati con il contratto di Cofra che è migliorativo, perché comprende anche un accordo di secondo livello”.

Entro novembre, inoltre, è in programma l’inaugurazione del nuovo Conad Superstore di Madonna delle Stuoie: “Abbiamo condiviso con Cia Conad la volontà di creare un progetto di integrazione tra i due punti vendita - continua Reali - Bisogna considerare che il nuovo negozio sarà molto grande e che è quindi opportuno trovare una strada perché i due supermercati non si facciano concorrenza ma, piuttosto, si specializzino e si rivolgano a due target di consumatori diversi”.

Il Conad Superstore di Madonna della Stuoie avrà una superficie di vendita di 2.300 metri quadri e una superficie complessiva di 4.000 tra magazzini, spogliatoi e servizi. Per la gestione del punto vendita sono previste 60 nuove assunzioni e il gruppo Cofra sta raccogliendo in queste settimane i curriculum per selezionare e formare i candidati.