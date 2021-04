Apre un nuovo negozio dopo aver perso il lavoro per il Covid: "Un'idea nata dall'amore per gli animali"

"A causa del Covid ero lavorativamente ferma da mesi, così ho deciso di trasformare una passione in attività lavorativa, mettendomi in proprio"

Ha inaugurato in via Fiume Montone Abbandonato una nuova attività dedicata alla cura e all’attenzione degli animali, 'Amici a 4 zampe'. “A causa del Covid ero lavorativamente ferma da mesi, così ho deciso di trasformare una passione in attività lavorativa, mettendomi in proprio - racconta Cecilia Valenti, titolare del negozio - L’idea è nata principalmente dall’amore per gli animali: prima di aprire ho svolto delle indagini di mercato, voglio proporre dei prodotti ricercati e di qualità, così prima dell’avvio ho raccolto pareri di veterinari e professionisti".

Il negozio propone prodotti di oggettistica di ogni tipo: lettiere, tiragraffi, pettorine, giochi e anche torte di compleanno (a forma di osso o di cuore, commestibili anche per gli umani) per gli amici pelosi, oltre a mangimi di ogni tipo. Per la clientela è disponibile anche il servizio di consegna gratuita a domicilio. "Siamo lieti di accogliere una giovane donna che ha deciso di trasformare la propria passione in lavoro - commentano da Confesercenti Ravenna - A Cecilia i nostri migliori auguri!".