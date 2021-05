Apre una nuova attività di cremazione per gli amici a 4 zampe: "Un'idea nata dal nostro amore per gli animali"

Sabato mattina, alla presenza dell’assessore Massimo Cameliani, è stata inaugurata una nuova attività di cremazione animali da compagnia a Ravenna, 'Little Heaven', fondata dai titolari Fabio Lauro e Filippo Castagnoli. "Siamo sempre stati due amanti degli animali - spiegano i due soci - ed entrambi abbiamo provato sulla nostra pelle cosa vuol dire perdere un animale a cui si è davvero molto legati. Ci siamo resi conto dell’assenza nella nostra provincia di una attività che potesse venire incontro al desiderio di chi, come noi, nel momento della perdita di un animale preferisce non farlo smaltire come fosse una cosa qualunque, ma vuole per lui qualcosa di più. Abbiamo quindi deciso di investire i nostri risparmi nell’avviamento di questa attività per la cremazione animali".

La perdita di un animale domestico è sempre un momento di grande tristezza e difficoltà. In quell’occasione diventa emotivamente problematico occuparsi del distacco dal nostro amico fedele che ci ha tenuto compagnia per tanti anni. L’obiettivo che si pone la nuova attività è aiutare il cliente in questo momento difficile fornendo un servizio 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno. Il cliente, o la clinica veterinaria, può richiedere il ritiro a domicilio dell’animale o può provvedere alla consegna direttamente al locale, che si occupa anche delle pratiche burocratiche, della cremazione e della conseguente consegna delle ceneri, nel caso si desiderino.