Aprono le iscrizioni ai nidi d'infanzia e allo spazio bimbi per il 2021/2022

Da mercoledì 17 marzo e fino a venerdì 9 aprile sono aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali, convenzionati e allo spazio bimbi per l’anno scolastico 2021/2022, per i bambini nati negli anni 2019, 2020 e 2021 (nati fino al 7 aprile 2021 compreso). I requisiti dichiarati devono essere posseduti alla data del 16 marzo 2021, giorno antecedente la data di apertura del bando.

Le iscrizioni avvengono esclusivamente in modalità on-line e la domanda va compilata direttamente nella sezione “servizi online” del sito del Comune di Ravenna. L’accesso alla procedura online avviene tramite identità digitale in applicazione della normativa vigente. L’accesso si effettua tramite SPID. Appena sarà disponibile anche l’accesso tramite CIE e CNS ne sarà data evidenza sul sito.

Solo coloro che, a seguito di precedente registrazione, sono ancora in possesso di credenziali (utente e password) utili per accedere al portale delle iscrizioni online, potranno continuare ad utilizzarle fino alla naturale scadenza (e comunque non oltre il 30 settembre 2021), dopodicchè sarà necessario per tutti essere in possesso di un’ identità digitale. A partire dal 1° ottobre 2021 si potrà accedere alla procedura on line solo tramite l’identità digitale.

Per qualsiasi chiarimento o difficoltà sulla compilazione della domanda e sull’utilizzo della procedura online, dal 17 marzo al 9 aprile, sarà attivo un servizio di help–desk che risponde ai numeri 0544/482376 – 485408 e all’indirizzo e-mail ufficioiscrizioni@comune.ra.it, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13. Solo per le famiglie che non dispongano di mezzi propri è attiva una postazione assistita presso lo Sportello polifunzionale in viale Berlinguer 68. Per usufruire di tale servizio é obbligatorio fissare un appuntamento, telefonando ai numeri 0544/482376 e 482394 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13.

E' possibile effettuare l'iscrizione online presso gli uffici decentrati sul territorio previo appuntamento da concordare con i singoli uffici. I contatti sono reperibili sul bando di iscrizione. Inoltre, le famiglie che necessitano di informazioni in lingua, possono rivolgersi alla Casa delle Culture, in piazza Medaglie D’Oro 4, (sede temporanea fino al 28 marzo in via Oriani 44 - 4° piano) dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 12,30, il martedì e il giovedì dalle 14 alle 17, dove è possibile effettuare anche l’iscrizione online, previo appuntamento telefonico al numero 331.9342223. Le modalità di accesso ai servizi pubblici potrebbero subire modificazioni in relazione a ulteriori misure emesse, a livello nazionale e/o regionale, per il contrasto e il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.