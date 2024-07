Aprono le iscrizioni per l'Accademia di Belle Arti di Ravenna

L'Accademia di Belle Arti Statale di Ravenna apre le iscrizioni per l’anno accademico 2024/2025. L’offerta formativa si arricchisce di nuovi corsi di Laurea che andranno ad affiancare il triennio 1° livello in Arti Visive Mosaico, il triennio 1° livello in Nuove Tecnologie dell’Arte e il biennio 2° livello in Decorazione Mosaico: triennio 1° livello in Design del Gioiello e triennio 1° livello in Arti Visive Pittura (nelle more della pubblicazione da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca dei rispettivi decreti).

L’Accademia di Belle Arti di Ravenna, fondata nel 1827 e aperta ufficialmente nel 1829, è una delle Accademie più antiche d’Italia e quest’anno celebra il Centenario della Scuola del Mosaico (1924-2024).

Sviluppa competenze artistiche e professionalità qualificate che, pur partendo dallo studio del mosaico, storica tradizione della città di Ravenna, intreccia il pluralismo dei linguaggi dell’arte: dalla pittura alla decorazione, dalla fotografia alle applicazioni digitali e dal design del gioiello alla sperimentazione di nuove metodologie espressive, contemporanee e multimediali.

ABA Ravenna offre un’istruzione artistica di alta qualità; concorre alla tutela e alla valorizzazione dei beni artistici, storici e culturali; collabora con le istituzioni pubbliche per la promozione e lo sviluppo dell’arte in tutte le sue declinazioni; promuove e diffonde la conoscenza e lo studio delle arti a livello internazionale.

Le iscrizioni sono online all’indirizzo https://www.abaravenna.it/iscrizioni/

Per ulteriori informazioni: didattica@abaravenna.it