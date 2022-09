Architettura, tre settimane di eventi dedicati alla rigenerazione urbana

L’Ordine degli Architetti di Ravenna ha accolto l’invito dell’Ordine di Reggio Emilia a partecipare attivamente alla manifestazione “Rigenera – Fare con”. La manifestazione sarà inaugurata nella città emiliana giovedì 22 settembre, alla presenza dei diversi Ordini provinciali della regione: che hanno aderito alla logica di organizzare eventi diversi, ognuno nella propria città, tutti collegati al tema della rigenerazione urbana.

L’Ordine di Ravenna parteciperà al dibattito che si terrà a Reggio Emilia con la vicepresidente, Piera Nobili, e la consigliera Alberta Pezzele, che porteranno alla manifestazione la loro testimonianza sulle attività svolte nella nostra provincia. In contemporanea, a Ravenna, l’Ordine realizzerà un evento unico, dal titolo “Spazi fragili: rigenerare comunità e ambiente”, suddiviso in tre tappe. Ogni tappa presenterà un intervento e un approccio diverso al tema della rigenerazione.

Gli incontri si svolgeranno alla sede dell’Ordine di via Zirardini, al cui interno sarà allestito un “modulo abitativo” ideato dallo Studio Denara. Questa struttura sarà lo spazio attorno al quale ognuno dei tre lavori – sviluppati in continuità per altrettante settimane, a partire dal 23 settembre – verrà illustrato, sviluppato con una piccola mostra e con un confronto con i progettisti.

Le tre mostre, in particolare, saranno visitabili ognuna per una settimana negli orari d’apertura della sede dell’Ordine (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30). Al contempo, anche lungo via Zirardini sarà allestito uno spazio espositivo pubblico con manifesti che illustreranno “Rigenera” e le attività sviluppate dall’Ordine di Ravenna.

Gli incontri relativi ai tre eventi si svolgeranno al venerdì pomeriggio, alle 17.30, secondo questo calendario:

- 23 settembre – La sfida del cambiamento: l’innovazione nella trasformazione del territorio. La rigenerazione della darsena di ravenna. A cura di Officina MEME architetti

- 30 settembre – Darsena chiama, Rigenerazione risponde. La "tattica" si presenta. A cura dell’architetto Saveria Teston

- 7 ottobre – Manualetto. A cura di Studio Denara.