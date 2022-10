Archiviata l'edizione 2022, squadra al lavoro per il Lido di Classe Festival della prossima estate

Estate archiviata, è tempo di bilanci per il Lido di Classe Festival 2022 che ha visto avvicendarsi tanti artisti sul palco di Lido di Classe, con circa 30 spettacoli per tutti i tipi di pubblico dal mercoledì al sabato sera. L’iniziativa, fortemente voluta dal neo eletto Comitato Cittadino che ha coinvolto Pro Loco e Associazione Albergatori oltre al Comune di Ravenna, ha riscosso un grande successo di pubblico ed è stata resa possibile grazie ai numerosi sponsor che hanno aderito, tra i quali stabilimenti balneari, hotel, banche e agenzie immobiliari e molte attività commerciali localizzate nel Lido e non.

E’ tempo quindi di analizzare l’andamento dell’estate conclusa e mettersi al lavoro per la prossima stagione: “Abbiamo creduto in questo Festival fin dall’inizio e spinto per realizzarlo nonostante il budget fosse rilevante, per offrire un’alternativa valida ai nostri ospiti e ai turisti. La partecipazione del pubblico ha confermato le nostre intuizioni, gli sponsor hanno dato riscontro positivo, speriamo che le attività che non hanno preso parte quest’anno, considerino di farlo il prossimo. Noi siamo già al lavoro per il 2023, stiamo valutando alcune idee per proporre un’offerta nuova e rendere Lido di Classe una località sempre più interessante sia dal punto di vista culturale che ludico, oltre che naturalistico, suo punto di forza da sempre” ha dichiarato Cristina Garoia, Presidente del Comitato Cittadino di Lido di Classe. La squadra è già al lavoro per dare un’identità al prossimo Lido di Classe Festival e farlo diventare un appuntamento annuale da non mancare.