Area camper a Pinarella, il Comune di Cervia cerca un nuovo gestore

Il Comune di Cervia ha pubblicato un avviso esplorativo per la concessione dell’area attrezzata per la sosta camper a Pinarella, in via Europa Unita, per verificare le manifestazioni di interesse per la concessione dell’area. L'area sosta camper ha una superficie complessiva, compresa l’area verde, di 4.625 metri quadri ed è costituita da 33 piazzole di 5 metri per 8 l’una. La durata massima della sosta consentita è di 72 ore consecutive. L’area è recintata ed è dotata di tutti i servizi, impianto di illuminazione pubblica, punto di fornitura di energia elettrica, scarico acque chiare e scure, servizi igienici anche per disabili, rifornimento acqua potabile, rubinetti e scarico cassette, colonnine di ricarica elettrica, cestoni porta rifiuti, inoltre e attrezzata con un sistema di controllo per l'accesso.

La durata della concessione è di sei anni e potrà essere rinnovata per ulteriori tre anni. Il canone da corrispondere al Comune parte da una base d’asta di 4.000 euro annui e l’area sarà concessa all’operatore economico che avrà presentato la migliore offerta presentata in sede di gara. I partecipanti devono essere iscritti nel registro della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, oppure in quello delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti a quella richiesta. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 6 giugno 2022 solo a mezzo pec (posta elettronica certificata) a comune.cervia@legalmail.it I concorrenti potranno inviare con pec richieste di chiarimenti entro e non oltre le ore 12:00 del 30 maggio 2022.