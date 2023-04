"Argini compromessi dalle frane": partono i lavori sui canali di via Cupa

Sono in corso i lavori di ripristino di tratti di arginature dei canali in via Cupa e via Cupa Nuovo, dove numerose frane ne compromettono la tenuta con conseguente rischio idraulico per i territori limitrofi. Lo rende noto il Consorzio di bonifica della Romagna che si occupa dell'intervento. I lavori prevedono la rimozione di sedimenti dal fondo dei canali per un tratto complessivo di 1400 metri, rialzi arginali, sia in destra che in sinistra dei canali, con terreno di riporto per raggiungere la quota di sicurezza di +1,30/1,50 metri sul livello del medio mare e 290 metri di massicciate in sasso in corrispondenza delle case. E’ inoltre previsto di rafforzare con del pietrame la base della scarpata interna nei tratti di allargamento e rialzo dei corpi arginali per una lunghezza complessiva di 1,050 km, sia in destra che in sinistra.

Gli interventi sono effettuati a seguito delle mareggiate intense e prolungate del 17 novembre del 2019, che hanno comportato la necessità di chiusura delle paratoie poste alla foce a mare del canale in via Cupa Nuovo. La concomitante portata di piena defluente nel canale ha causato l’innalzamento dei livelli nel canale fino al limite delle quote degli argini esistenti, anche con locali sormonti in corrispondenza dell’area di pineta compresa fra il canale e la strada Provinciale SP 80 viale Nullo Baldini. A causa della persistenza di alti livelli in alveo si sono verificate numerose frane nei corpi arginali del canale Via Cupa Nuovo e dell’affluente via Cupa. In questi canali la criticità idraulica in occasione di mareggiate intense è nota: il 2 dicembre 2010 si era verificato un evento analogo e il Consorzio era intervenuto d’urgenza per rialzare un tratto di argine a fianco di una abitazione a valle della ex SS 16. L’intervento è stato inserito nel 3° stralcio del Piano dei primi interventi previsti dall'ordinanza del Capo di Protezione Civile, per il quale il Consorzio di bonifica della Romagna è stato individuato quale soggetto attuatore.