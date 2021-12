Aria troppo inquinata: scattano le limitazioni d'emergenza

Sulla base delle previsioni di Arpae, contenute nel bollettino Liberiamolaria – pubblicato il lunedì, il mercoledì e il venerdì – da giovedì 16 dicembre a venerdì 17 dicembre saranno in vigore nel territorio del Comune di Ravenna le limitazioni ulteriori previste dal Piano aria integrato regionale (venerdì sarà emesso il nuovo bollettino, che darà indicazioni per i giorni successivi).

Le ulteriori limitazioni sono:

· dalle 8.30 alle 18.30 lo stop alla circolazione di tutti i veicoli diesel euro 4 (si aggiunge allo stop alla circolazione di tutti i veicoli diesel inferiori all’euro 4, di quelli a benzina fino all’euro 2 compreso, di quelli a metano-benzina e Gpl-benzina fino all’euro 1 compreso, dei ciclomotori e motocicli fino all’euro 1 compreso)

· divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli

· abbassamento del riscaldamento fino ad un massimo di 19°C (+ 2 di tolleranza) nelle case, negli uffici, nelle attività ricreative, di culto, commerciali e sportive e 17°C (+ 2 di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività produttive e artigianali (sono esclusi ospedali ed edifici assimilabili, scuole ed edifici assimilabili)

· divieto di combustione all’aperto (residui vegetali, falò, barbecue, fuochi d’artificio ecc.)

· divieto di uso (in presenza di impianto alternativo) di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa con classe di prestazione energetica ed emissiva inferiore a 4 stelle

· divieto di spandimento di liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili

· potenziamento controlli sia sulla circolazione dei veicoli nei centri urbani che sugli impianti termici a biomassa che sulla combustione all’aperto e spandimento liquami.

In Bassa Romagna

Le misure emergenziali, che si aggiungono a quelle ordinarie per il periodo dal 1ottobre 2021 a 30 aprile 2021, già indicate nelle Ordinanze nn. 11-12-13 del 30/09/2021 dei comuni di Solarolo, Castel Bolognese e Faenza, prevedono: la riduzione delle temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (esclusi ospedali, case di cura, scuole e luoghi dove si svolge attività sportiva); divieto di utilizzo di biomassa legnosa per il riscaldamento qualora l’impianto abbia classe inferiore a 4 stelle; divieto di spandimento di liquami zootecnici. Per Faenza, si aggiungono ulteriori limitazioni specifiche quali: l’ampliamento della limitazione della circolazione dalle 8.30 alle 18:30 a tutti i veicoli diesel euro 4; il divieto di sosta con motore acceso e il divieto assoluto di combustione all’aperto.