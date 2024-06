Arma dei Carabinieri in festa per l'anniversario: premiati i militari 'eroi' dell'alluvione

Arma dei Carabinieri in festa quest'oggi per il 210esimo annuale della propria fondazione. Per l’occasione, il Comando Provinciale Carabinieri di Ravenna ha celebrato la ricorrenza in Piazza del Popolo di Ravenna, con lo schieramento composto dai militari delle diverse specialità dell’Arma presenti in provincia con alcuni dei loro mezzi. "Grazie per il quotidiano lavoro, che svolgete con professionalità e impegno, a tutela della sicurezza e del benessere dei cittadini e delle cittadine", ha commentato il sindaco Michele de Pascale, presente in piazza.

Alla cerimonia hanno preso parte le massime autorità civili, religiose e militari della Provincia, le associazioni combattentistiche e d’Arma, nonché i gonfaloni dei 18 comuni e di quello della Provincia di Ravenna. Hanno partecipato anche gli alunni delle Scuole primarie Filippo Mordani e Giovanni Pascoli, dell’Istituto Comprensivo Guido Novello, che hanno allietato la cerimonia intonando l’Inno d’Italia e il saggio di Dante Alighieri "Il Convivio". Il Comandante Provinciale, colonnello Andrea Lachi, al termine del proprio intervento ha consegnato alcune ricompense ai militari che si sono particolarmente distinti in attività di servizio.

I militari premiati

Maresciallo Capo Enrico Rosa, attestato di Pubblica Benemerenza al Merito Civile - “Interveniva unitamente ad altri colleghi, presso un asilo dove, a causa di un violento nubifragio, 19 bambine e loro educatrici erano rimaste intrappolate in un’aula posta al piano seminterrato poiché l’acqua, che aveva raggiunto l’altezza di 50 centimetri, comprimeva la porta e ne impediva l’apertura. Creato un varco attraverso un altro passaggio e raggiunti i malcapitati, li traeva in salvo trasferendoli al piano superiore, dove rimanevano in sicurezza fino alla fine del nubifragio. Esempio di coraggio. Prontezza e senso del dovere. Santeramo in Colle (BA), 24 luglio 2015"

Luogotenente Carica Speciale Alfonso Vecchione, Brigadiere Cristiano Antonelli e Appuntato Scelto Qualifica Speciale Stefano Budelazzi, encomio del Comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna - "Comandante e addetto di Stazione distaccata, a seguito di eccezionale evento alluvionale, evidenziando generoso slancio, lucida risolutezza ed esemplare senso del dovere, non esitavano, a soccorrere tre donne rimaste intrappolate all’interno della propria abitazione parzialmente sommersa dalle acque esondate da un fiume attiguo. L’intervento consentiva di trarre in salvo le malcapitate, scongiurando così più tragiche conseguenze. Brisighella (RA), 17 maggio 2023”

Maresciallo Capo Luigi Gentile, Vice Brigadiere Massimo De Rosa, Appuntato Scelto Giulio Nicolò, Carabinieri Nicola Antonio Sasso, Francesco Romano e Nicola Libertazzi, encomio semplice del Comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna - “Addetti a Stazione e Nucleo Operativo e Radiomobile di Compagnia distaccata, a seguito di eccezionale evento alluvionale, evidenziando generoso slancio ed esemplare senso del dovere, non esitavano a soccorrere tre uomini rimasti intrappolati all’interno delle proprie abitazioni parzialmente sommerse dalle acque esondate da un fiume attiguo. L’intervento consentiva di trarre in salvo i malcapitati, scongiurando così più tragiche conseguenze. Faenza (RA), 16 maggio 2023"

Carabiniere Mario Carrozza, encomio del Comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna - “Addetto a Stazione distaccata, a seguito di eccezionale evento alluvionale, evidenziando generoso slancio ed esemplare senso del dovere, non esitava, unitamente a un commilitone, a soccorrere due donne rimaste intrappolate all’interno di un’abitazione parzialmente sommersa dalle acque esondate da un fiume attiguo. L’intervento consentiva di trarre in salvo le malcapitate, scongiurando così più tragiche conseguenze. Ravenna, 17 maggio 2023”.