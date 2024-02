Arrestato per spaccio, la diocesi: "Non insegnava religione, ma teneva corsi professionali"

"Non ha mai insegnato religione e non ha mai avuto nessuna abilitazione da parte della Diocesi il 41enne fermato martedì mattina dalla Guardia di Finanza nella sua casa di Mezzano con 52 grammi di cocaina suddivisi in involucri di cellophane". Lo riferisce la Diocesi di Ravenna-Cervia dopo la convalida dell’arresto con l’obbligo di dimora per il 41enne descritto come ex insegnante di religione. Il nome dell'uomo, riportato dai quotidiani locali in edicola oggi, "non risulta nell’elenco degli insegnanti di religione della diocesi di Ravenna-Cervia e nemmeno tra gli abilitati ad insegnare religione cattolica", conclude la diocesi. Secondo quanto riferisce l'organo di stampa diocesano RisveglioDuemila, il 41enne sarebbe invece arrivato in Italia negli anni ’90 e accolto dall’Opera diocesana Giovanni XXIII, all'interno della quale, nel corso degli anni, avrebbe insegnato e coordinato corsi all’interno del Centro di formazione professionale chiuso nel 2019.