Arriva a Ravenna il Clima Tour di Gianfranco Mascia, 2.000 chilometri in bicicletta

Lo scrittore e giornalista Gianfranco Mascia protagonista di un viaggio che percorrerà interamente in bicicletta tra oltre 26 città italiane per presentare il suo ultimo saggio "Come Osate" e la rivista Ecologica

Arriva a Ravenna, il Clima Tour di Gianfranco Mascia, che percorrerá tutto il centro e nord Italia in bici. La nona tappa, proveniente da Bologna, sará Ravenna, dove lo scrittore incontrerá alle 18.30 di venerdì 16 Luglio all'Officina Ubuntu di via Gioacchino Rasponi 27, Marco Martinelli, regista e drammaturgo, e Marco Ferrari, scrittore. A partire dal 12 luglio fino al 25 luglio, lo scrittore e giornalista Gianfranco Mascia sarà protagonista del “Clima Tour”, un viaggio di oltre 2.000 km che percorrerà interamente in bicicletta tra oltre 26 città italiane per presentare il suo ultimo saggio "Come Osate" (Vallardi Editore) e la rivista Ecologica, di cui è coordinatore editoriale.

Mascia, autore di diversi saggi di politica tra i quali “Qualcosa di sinistra, intervista a Nanni Moretti” (Frilli editore 2002) e nel 2016 del suo primo romanzo giallo “La tua ombra sta ridendo” (Arkadia Editore), è stato tra i promotori di No War TV e ha animato i comitati BOBI, i Girotondi e il Popolo Viola. Il “Clima Tour” Gianfranco Mascia lo percorrerà con una bicicletta assistita all’insegna dell’ecologia e dell’impegno delle e dei giovani dei Fridays. Questa lunga avventura partirà da Chianciano Terme e passerà, tra le altre città, da Todi, Perugia, Cittá di Castello, Pergola, Gabicce Mare, Ravenna, Bologna, Modena, Ferrara, Vicenza, Grado, Gorizia, Trieste, Trento, Verona, Bergamo, Milano, Torino, Asti, Genova, Firenze e terminerà a Roma il 25 luglio, dopo circa 2.000 km.

L’autore, noto per la sua #BarbaxilClima, che non taglierà finché il governo non ridurrà ministro Cingolani non taglierà i 19 miliardi di sussidi ai fossili, riferisce sulla ha detto della sua opera: “Ho scritto questo saggio per raccontare la magnifica avventura delle e dei giovani dei Fridays For Future. Contiene tante interviste, soprattutto a loro, ma anche a Mario Tozzi, Luca Mercalli, Alberto Rainoldi. E nel mio lavoro racconto come e perché sono nati storicamente i movimenti dei e delle giovani attiviste/i climatiche/i. Vi aspetto lungo il mio tour, per strada e chiunque volesse affiancare lo potrà fare per fare un pezzo di cammino insieme".