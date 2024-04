Arriva a Ravenna “Sigmund”, un podcast sulla psicologia con gli studenti delle scuole medie

Ravenna si prepara a ospitare una nuova puntata di “Sigmund”, il podcast dedicato al tema della psicologia curato dalla redazione del celebre quotidiano online il Post. Lunedì 22 aprile dalle 10.30 alle 12.30 il teatro Alighieri sarà la cornice dell’evento, promosso dal Comune di Ravenna con il contributo di Azimut e Ravenna Farmacie, dedicato in particolare agli studenti e alle studentesse di tutte le scuole medie superiori della città, coinvolte nella tappa ravennate del progetto. “Sigmund” è un podcast del Post in dieci puntate a tema psicologia, che ha come obiettivo quello di fare chiarezza su diversi argomenti legati al benessere mentale e al mondo della psiche in generale. In ogni puntata Daniela Collu - autrice, scrittrice e influencer, già conduttrice di programmi tv e radio, conosciuta sui social con il nome Stazzitta, da sempre attiva nella promozione della salute mentale e del benessere psicologico - intervista uno psicologo sul tema specifico scelto, iniziando dalle basi e affrontandone ogni sfaccettatura, con particolare attenzione agli aspetti più equivocabili o di difficile comprensione.

Nella mattinata del 22 aprile, dopo i saluti dei rappresentanti dell’amministrazione comunale, Daniela Collu e Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, affronteranno diverse tematiche, particolarmente sentite dal mondo giovanile, proprio a partire dagli spunti e dalle riflessioni elaborate in classe dai ragazzi e dalle ragazze degli istituti superiori della città insieme ai docenti nei mesi precedenti. In particolare saranno affrontati aspetti legati ad alcuni macrotemi quali ansia da prestazione (insicurezza, scarsa autostima), gestione delle emozioni e controllo dell’ansia, socialità e relazionalità, disturbi del comportamento alimentare ed autolesionismo, fino alle problematiche socio ambientali e al concetto di eco ansia. L’evento è aperto al pubblico fino ad esaurimento posti (non è prevista la prenotazione). La puntata “Sigmund a Ravenna” sarà pubblicata sul sito del Post e sulle principali piattaforme podcast nella seconda metà di maggio.