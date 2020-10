Arriva il freddo: autorizzata l'accensione anticipata del riscaldamento

Il sindaco di Cervia Massimo Medri, a partire da lunedì 12 ottobre, autorizza l’accensione degli impianti termici di riscaldamento negli edifici del territorio comunale. Il funzionamento degli impianti dovrà avere un limite massimo di 7 ore giornaliere distribuite nella fascia oraria dalle ore 5:00 alle ore 23:00.

Inoltre il primo cittadino invita la cittadinanza a limitare l’accensione nelle ore più fredde, ricordando l’obbligo di legge di non superare la temperatura di 18°C (+ 2°C di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili industriali e di 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici. Infine invita ad applicare ove possibile, anche secondo le caratteristiche degli impianti, i principi di generale economicità di utilizzo.