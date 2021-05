Arriva il Giro d'Italia: modifiche alle linee del trasporto pubblico

Il Giro d’Italia farà ritorno in Romagna, dopo la tappa di mercoledì scorso con arrivo a Cattolica. L’arrivo della dodicesima tappa a Bagno di Romagna, giovedì, e la partenza della tredicesima tappa da Ravenna, nella giornata di venerdì, provocheranno inevitabili ripercussioni alla viabilità e al servizio di trasporto pubblico locale gestito da Start Romagna.

Giovedì a Ravenna, per consentire l’allestimento della partenza della tappa del giorno successivo, verrà chiusa via Mariani dalle 17:00, con conseguente modifica di tutte le linee che transitano in centro provenienti dalla Stazione ferroviaria. Venerdì 21 maggio, con la chiusura di numerose strade dalle 6.00 alle 16:00, tutti i collegamenti con l’Ospedale saranno oggetto di variazioni e tutte le linee urbane subiranno modifiche di percorso o interruzioni. Molti collegamenti scolastici non potranno essere garantiti, in particolare nella fascia oraria del rientro: tutte le linee che vanno in direzione Mezzano e Alfonsine delle 13:00 saranno soppresse e anche i rientri dagli istituti di Via Pavirani e Via Cicognani per Fornace Zarattini non saranno attuabili.

Per verificare tutte le modifiche e le soppressioni alle linee si invita a consultare la pagina informativa predisposta da Start Romagna, in costante aggiornamento.