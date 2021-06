Arriva il Giro d’Italia Giovani Under 23: uscita anticipata straordinaria per alcune scuole

Nelle giornate del 3 e 4 giugno è previsto il passaggio della prima e della seconda tappa del Giro d’Italia Giovani Under 23, che comporterà modifiche alla viabilità in una fascia oraria concomitante con l’orario di uscita di fine mattinata di alcune scuole del territorio comunale. Le scuole secondarie di primo grado Zignani di Castiglione di Ravenna e Vittorino da Feltre di San Pietro in Campiano saranno coinvolte sia nella giornata del 3 che in quella del 4; le scuole primarie di Castiglione di Ravenna e San Zaccaria saranno coinvolte solo nella giornata del 4.

Per chi usufruisce del servizio di trasporto pubblico scolastico le linee di ritorno saranno anticipate alle 11.45 (del 3 e del 4 giugno per le scuole secondarie di primo grado Zignani di Castiglione di Ravenna e Vittorino da Feltre di S. Pietro in Campiano e del 4 giugno per le scuole primarie di Castiglione di Ravenna e San Zaccaria). Per chi non usufruisce del trasporto scolastico l’uscita sarà anticipata alle 12 (del 3 e del 4 giugno per le scuole secondarie di primo grado Zignani di Castiglione di Ravenna e Vittorino da Feltre di S. Pietro in Campiano e del 4 giugno per le scuole primarie di Castiglione di Ravenna e San Zaccaria).