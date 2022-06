Arriva il Mercato contadino estivo a Faenza: tutte le modifiche alla viabilità

In occasione del ‘Mercato del Contadino’ nel periodo estivo a Faenza, come per lo scorso anno, su richiesta delle associazioni di categoria dei coltivatori, per evitare che merci, produttori e clienti rimangano al sole senza riparo, è stata firmata una ordinanza per poter usufruire dell’ombreggiatura degli alberi lungo la pista ciclabile di via Oberdan. Per questo motivo, dalle 15 alle 20, nei venerdì dell’1, 8, 15, 22 e 29 luglio e di quelli del 5, 12, 19 e 26 agosto vengono disposte alcune modifiche alla viabilità ordinaria.

In Piazzale Pancrazi, divieto sosta con rimozione forzata e divieto di transito dei veicoli, eccetto mezzi all’interno del mercato, in tutti i box della prima e seconda fila adiacente il viale ciclo-pedonale dal muro dello Chalet dello Sport verso Bologna fino al box numero 57. Chiusura dell’entrata di via Oberdan con divieto di transito dei veicoli eccetto mezzi all’interno del mercato.