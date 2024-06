Arriva il Tour de France: info su viabilità, percorso, ordinanze e come arrivare ai lidi

In vista del passaggio del Tour de France da Ravenna, in programma domenica 30 giugno come già comunicato, si ricordano le informazioni relative alle modifiche alla viabilità e ad alcuni servizi pubblici, concordate tra gli organizzatori e tutti i soggetti istituzionali, forze dell’ordine, di sicurezza e sanità pubblica, polizia locale, gestori di servizi pubblici e mondo del volontariato, impegnati a far sì che il passaggio del più importante evento ciclistico internazionale si svolga nelle migliori condizioni possibili e in sicurezza per tutti. Solo per dare un’idea del lavoro messo in campo, dovranno essere collocate lungo il percorso 350 transenne e 850 balle di fieno, ci saranno 250 punti presidiati e opereranno, tra gli altri, 150 agenti di Polizia locale, tra cui 40 in supporto da altri Comuni, e 130 volontari.

Il Comune di Ravenna ha inoltre attivato per la giornata di domenica 30 giugno la struttura di protezione civile Coc, Centro operativo comunale, che sarà operativa dalle 7 fino al ripristino delle condizioni di viabilità ordinarie, in particolare con le seguenti funzioni: circolazione e viabilità, servizi essenziali, materiali e mezzi, volontariato, comunicazione e informazione. Nella mattinata di domenica, negli orari in cui il Coc sarà attivo, per informazioni e segnalazioni relative al Tour de France i cittadini possono chiamare lo 0544.485999.

Il passaggio dei corridori è previsto intorno alle 13/13.30 di domenica 30, ma l’intero percorso dovrà essere chiuso al transito già dalle prime ore della mattinata, per consentire il passaggio della carovana che precede la corsa e per la collocazione della segnaletica e dei necessari presidi di protezione e sicurezza, che dovranno poi essere rimossi successivamente al passaggio della corsa, prima di poter procedere con le riaperture. Ci potranno pertanto essere delle ricadute sull’accessibilità dei luoghi e delle attività presenti lungo il percorso e nelle aree limitrofe, delle quali si raccomanda fortemente a cittadini e operatori/gestori di attività aperte la domenica di tenere debitamente conto.

Ordinanza anti vetro, petardi e fumogeni

Dalle 8 alle 14.30 a una distanza non superiore a dieci metri dal percorso di gara dettagliato più sotto (ad eccezione che nelle aree appositamente attrezzate dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali), saranno vietati la vendita, la somministrazione e il consumo di alimenti e bevande in contenitori di vetro, lattine o altri contenitori rigidi potenzialmente pericolosi per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Inoltre è vietato l’abbandono di bottiglie di vetro, lattine o contenitori potenzialmente lesivi in genere, al fine di evitare possibili pericoli per l’incolumità e la sicurezza delle persone nonché pregiudizi e danni al decoro urbano ed ambientale. È vietato infine il porto o l’utilizzo di qualsiasi oggetto contundente, materiale pirotecnico e fumogeni e il loro abbandono.

Il percorso nel Ravennate e gli orari di chiusura

L’ingresso nel territorio del comune di Ravenna avverrà a Savio e il percorso è indicativamente suddiviso in tre tratti. Il primo, dal ponte sul fiume Savio lungo via Romea sud e la statale 16 Adriatica fino allo svincolo per Classe, sarà chiuso al transito dalle 9 alle 14 circa, salvo imprevisti.

Il secondo, che riguarda l’asse viario di Classe, Ponte Nuovo, via Romea, via Cesarea, via di Roma, via Sant’Alberto, circonvallazione San Gaetanino, via Maggiore, via Faentina, Fornace Zarattini (fino all’altezza dello svincolo per l’autostrada), sarà chiuso al transito dalle 8 alle 14.30 circa, salvo imprevisti.

Il terzo, dopo Fornace, lungo via Faentina, fino a San Michele, sarà chiuso al transito dalle 9 alle 14.30 circa, salvo imprevisti.

Le strade attraversate dal Tour

Come detto, l’ingresso nel territorio del comune di Ravenna avverrà a Savio. Saranno coinvolti dall’attraversamento, in direzione sud – nord, oltre alla stessa Savio, Fosso Ghiaia, Classe, Ponte Nuovo, la città, Fornace Zarattini e San Michele, lungo le seguenti strade:

- via Romea sud dal ponte sul fiume Savio fino all’innesto con la statale 16 Adriatica

- strada statale 16 Adriatica

- via Romea sud dallo svincolo per Classe fino a Ponte Nuovo

- rotonda Gran Bretagna

- via Romea

- rotonda Grecia

- via Romea

- via Cesarea

- via di Roma

- via Sant’Alberto (da via di Roma a circonvallazione San Gaetanino)

- circonvallazione San Gaetanino

- via Maggiore

- via Faentina

- rotonda Svizzera

- via Faentina

- rotonda Spagna

- via Faentina

- rotonda dei Fornasari

- via Faentina

- rotonda Andorra

- via Faentina

- rotonda di San Michele

- via Faentina fino al confine col territorio di Russi

Modifiche alle linee bus

A partire dalle ore 8 e indicativamente fino alle 15, in coincidenza con la chiusura delle strade coinvolte dal percorso, le linee interessate subiranno variazioni di servizio e potrebbero accumulare ritardi. Si invitano i fruitori del servizio a consultare il sito web di Start Romagna, nella pagina dedicata https://www.startromagna.it/infobus/ravenna-deviazioni-per-tour-de-france-il-30-giugno/ per verificare le modifiche previste per la linea interessata prima di mettersi in viaggio. Il normale servizio riprenderà con la progressiva riapertura delle strade.

Indicazioni per chi deve raggiungere i lidi

I lidi nord (Casalborsetti, Marina Romea, Porto Corsini) e quelli più centrali (Marina di Ravenna, Punta Marina Terme, Lido Adriano) saranno normalmente raggiungibili. La strada statale 16 Adriatica in direzione nord - sud sarà infatti tutta fruibile (ad eccezione dell’uscita sulla strada provinciale 253 via Faentina) fino alle uscite sulla E45, su via Dismano e anche sulla Classicana (strada statale 67). Lido di Dante sarà raggiungibile o da Lido Adriano attraverso il ponte bailey o dalla Classicana (strada statale 67), via Montebello e via Marabina.

A chi deve invece raggiungere i lidi sud (Lido di Classe e Lido di Savio) si consiglia di farlo nelle primissime ore della mattinata oppure nel pomeriggio dopo la riapertura delle strade. Dopo lo svincolo della Classicana, infatti, la statale 16 Adriatica sarà chiusa fino a Cervia; per chi deve andare verso Cervia il traffico sarà quindi deviato sulla E45 e la reimmissione sulla statale 16 avverrà attraverso la provinciale 254. Le prime indicazioni di preavviso saranno fornite già sui pannelli presenti sulla rete autostradale. Successivamente sarà installata opportuna segnaletica di deviazione e indirizzamento.

Servizi di raccolta rifiuti

Nel rispetto delle disposizioni di sicurezza e ordine pubblico, Hera movimenterà, già dal pomeriggio di sabato 29 giugno, quasi 200 cassonetti lungo tutto il percorso interessato dal passaggio a Ravenna. I contenitori saranno poi ricollocati nelle rispettive posizioni tra il pomeriggio di domenica 30 giugno e la giornata di lunedì 1 luglio.

Per conferire i rifiuti in questo periodo di tempo, i cittadini potranno utilizzare i contenitori collocati nelle strade adiacenti a quelle interessate dal passaggio del Tour de France. Saranno inoltre previsti servizi straordinari di pulizia lungo tutto il percorso sia in preparazione all’evento che post gara.

In particolare, la mattina della domenica sono previste pulizie mediante l’utilizzo di macchine spazzatrici e personale a terra dotato di soffiatori, raccolta sacchi fuori contenitore e altri rifiuti abbandonati, svuotamento dei cestini gettacarte e presidio delle zone più critiche con operatori manuali.

Passata la carovana del Tour de France, verrà effettuata una pulizia post gara con operatori manuali pe lo svuotamento cestini e per la pulizia residuale. Per eventuali richieste di chiarimenti o informazioni è possibile contattare il Servizio Clienti Hera 800.999.500, numero verde gratuito attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18.